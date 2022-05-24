Карпин — об отказе Польши играть с Россией на ЧМ-2022: это неспортивный поступок

Главный тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин отреагировал на бойкот сборной Польши стыковых матчей на чемпионат мира 2022 года с Россией.

«Это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой», — приводит слова Карпина Sport24.

Он также сказал, что не смотрел матчи национальной команды Польши, потому что не видел в этом смысла.

Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

Польша обыграла Швецию в финале плей-офф со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Ранее Карпин высказался о решении CAS по поводу отстранения национальных команд.