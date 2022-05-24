Карпин — об отказе Польши играть с Россией на ЧМ-2022: это неспортивный поступок
- РИА Новости
«Это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой», — приводит слова Карпина Sport24.
Он также сказал, что не смотрел матчи национальной команды Польши, потому что не видел в этом смысла.
Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.
Польша обыграла Швецию в финале плей-офф со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.
Ранее Карпин высказался о решении CAS по поводу отстранения национальных команд.