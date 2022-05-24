Карпин: я мало верил в то, что CAS отменит решение по сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отстранения национальных команд.
Карпин: я мало верил в то, что CAS отменит решение по сборной России
  • РИА Новости

«Я мало в это верил, если честно. Но если бы такое случилось, то стыковые матчи были бы в 20-х числах марта. И потом до июня ничего бы не было. Так что я изначально не видел проблемы в совмещении», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. УЕФА же не допустил российские команды до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Ранее Валерий Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить