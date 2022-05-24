Карпин: я мало верил в то, что CAS отменит решение по сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отстранения национальных команд.

«Я мало в это верил, если честно. Но если бы такое случилось, то стыковые матчи были бы в 20-х числах марта. И потом до июня ничего бы не было. Так что я изначально не видел проблемы в совмещении», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. УЕФА же не допустил российские команды до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Ранее Валерий Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.