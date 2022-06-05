Фёдор Емельяненко рассказал, как относится к отстранению российских спортсменов
- РИА Новости
«Всегда лозунг такой: «Спорт вне политики», но по спорту бьёт в первую очередь политика. Надеемся, что всё-таки одумаются страны, которые пытаются нам ставить палки в колёса, что без России им никак, никуда», — приводит слова Емельяненко студия Okko.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
2 марта Совет Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) приостановил членство России.
Ранее президент МОК Томас Бах рассказал, что санкции не должны распространяться на всех российских спортсменов и функционеров.