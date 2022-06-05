Источник: ATP планирует отменить турниры в Китае в 2022 году

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует отменить турниры, которые должны были пройти в Китае в этом году.

Как сообщает журналист Джон Вертхейм в Twitter, ATP хочет поддержать позицию WTA в отношении турниров в Китае из-за скандала с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Отмечается, что организация сошлётся на трудности с коронавирусными ограничениями.

Напомним, что в 2022 году в Китае должно пройти четыре турнира: в Чэнду, Чжухае, Пекине и Шанхае.

В начале ноября 2021 Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях опубликовала пост о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки.

Ранее сообщалось, что WTA близка к изменению решения касательно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира российских и белорусских теннисисток.