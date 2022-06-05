Российская делегация прибыла в Пхукет для участия в конгрессе ISU

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Российские делегаты прибыли в Пхукет для участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).
Российская делегация прибыла в Пхукет для участия в конгрессе ISU
  • AFP
  • © JUNG YEON-JE

Как сообщает РИА Новости, на 58-м конгрессе союза планируется рассмотреть вопросы, связанные с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.

Отмечается, что также состоятся выборы руководства организации. Напомним, что на пост вице-президента претендует занимающий эту должность россиянин Александр Лакерник.

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего конгресса ISU.

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