Mirror: тен Хаг заинтересован в переходе Эриксена в «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена.

Игрой 30-летнего футболиста заинтересовался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, сообщает Mirror.

Напомним, что 12 июня во время матча Евро-2020 сборной Дании с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Эриксен признался, что хотел бы видеть «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить