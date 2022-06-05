Mirror: тен Хаг заинтересован в переходе Эриксена в «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена.

Игрой 30-летнего футболиста заинтересовался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, сообщает Mirror.

Напомним, что 12 июня во время матча Евро-2020 сборной Дании с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Эриксен признался, что хотел бы видеть «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.