Mirror: тен Хаг заинтересован в переходе Эриксена в «Манчестер Юнайтед»
Игрой 30-летнего футболиста заинтересовался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, сообщает Mirror.
Напомним, что 12 июня во время матча Евро-2020 сборной Дании с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.
Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».
В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Эриксен признался, что хотел бы видеть «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.