Эриксен: хочу, чтобы «Тоттенхэм» попал в Лигу чемпионов

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Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен, признался, что хотел бы видеть «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.
Эриксен: хочу, чтобы «Тоттенхэм» попал в Лигу чемпионов
  • AP

«Конечно, я хочу, чтобы «Тоттенхэм Хотспур» попал в Лигу чемпионов. Я по-прежнему являюсь фанатом этого клуба. Надеюсь, они достигнут своей цели», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Брентфорде и завершилась со счётом 0:0.

«Тоттенхэм» (58 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брентфорд» (40) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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