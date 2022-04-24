Эриксен: хочу, чтобы «Тоттенхэм» попал в Лигу чемпионов

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен, признался, что хотел бы видеть «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

«Конечно, я хочу, чтобы «Тоттенхэм Хотспур» попал в Лигу чемпионов. Я по-прежнему являюсь фанатом этого клуба. Надеюсь, они достигнут своей цели», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Брентфорде и завершилась со счётом 0:0.

«Тоттенхэм» (58 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брентфорд» (40) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».