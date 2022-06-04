Каттани назвал победу «Спартака» в КР одним из лучших моментов в своей карьере
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Моей задачей было помочь «Спартаку» снова выигрывать. Когда красно-белые выиграли Кубок, это сделало болельщиков счастливыми. Это был один из лучших моментов в моей карьере в футболе», — цитирует Каттани ТАСС.
«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.
Каттани пришёл в «Спартак» вместе с Паоло Ваноли. Итальянский специалист возглавил команду в ноябре 2021 года после отставки Руя Витории. До этого Ваноли самостоятельно не руководил клубами.
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