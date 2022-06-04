Каттани назвал победу «Спартака» в КР одним из лучших моментов в своей карьере

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заявил, что победа в Кубке России по футболу является одним из лучших моментов в его карьере.

«Моей задачей было помочь «Спартаку» снова выигрывать. Когда красно-белые выиграли Кубок, это сделало болельщиков счастливыми. Это был один из лучших моментов в моей карьере в футболе», — цитирует Каттани ТАСС.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Каттани пришёл в «Спартак» вместе с Паоло Ваноли. Итальянский специалист возглавил команду в ноябре 2021 года после отставки Руя Витории. До этого Ваноли самостоятельно не руководил клубами.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возвращении полузащитника Остона Урунова в столичный клуб.