Тедеев назвал Садулаева лучшем в мире борцом в вольном стиле

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев заявил, что Абдулрашид Садулаев по многим качествам является лучшим в мире борцом вольного стиля.
Тедеев назвал Садулаева лучшем в мире борцом в вольном стиле
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«На Олимпиаде-2024 Абдулрашид может снова стать олимпийским чемпионом. На сегодняшний день по навыкам борьбы, по стилю, по физической и функциональной подготовке в мире нет никого лучше Садулаева. И он может стать трёхкратным олимпийским чемпионом», — цитирует Тедеева РИА Новости.

Тедеев уверен, что 26-летний Садулаев обладает большим потенциалом и здоровьем, которые позволяют ему выиграть очередную Олимпиаду.

«Абдулрашид осознанно идет к своей цели, много трудится и ограничил себя во многих вещах. Он долго ждал своего часа. Самое главное — чтобы решился политический вопрос», — добавил Тедеев.

Садулаев завоевал золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг. На Играх-2020 в Токио он победил в весе до 97 кг.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева завоевала золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2022 года в Наро-Фоминске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить