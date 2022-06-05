Тедеев назвал Садулаева лучшем в мире борцом в вольном стиле
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«На Олимпиаде-2024 Абдулрашид может снова стать олимпийским чемпионом. На сегодняшний день по навыкам борьбы, по стилю, по физической и функциональной подготовке в мире нет никого лучше Садулаева. И он может стать трёхкратным олимпийским чемпионом», — цитирует Тедеева РИА Новости.
Тедеев уверен, что 26-летний Садулаев обладает большим потенциалом и здоровьем, которые позволяют ему выиграть очередную Олимпиаду.
«Абдулрашид осознанно идет к своей цели, много трудится и ограничил себя во многих вещах. Он долго ждал своего часа. Самое главное — чтобы решился политический вопрос», — добавил Тедеев.
Садулаев завоевал золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг. На Играх-2020 в Токио он победил в весе до 97 кг.
Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева завоевала золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2022 года в Наро-Фоминске.