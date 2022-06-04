Хорошавцева выиграла чемпионат России по вольной борьбе

Двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева завоевала золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2022 года в Наро-Фоминске.

Хорошавцева одержала победу в схватке в весовой категории до 57 кг со счётом 5:0 над Ириной Ологоновой. Бронзу выиграла Вероника Чумикова.

Золото также завоевали Надежда Соколова (50 кг), Милана Дадашева (53), Екатерина Исакова (55), Анастасия Сидельникова (59), Алина Касабиева (62), Ульяна Тукуренова (65), Ханум Велиева (68), Ксения Буракова (72), Евгения Захарченко (76).

Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что в последнее время отношения со многими украинскими специалистами прекратились из-за разных взглядов на политическую ситуацию.