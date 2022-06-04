Хорошавцева выиграла чемпионат России по вольной борьбе

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева завоевала золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2022 года в Наро-Фоминске.
Хорошавцева выиграла чемпионат России по вольной борьбе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Хорошавцева одержала победу в схватке в весовой категории до 57 кг со счётом 5:0 над Ириной Ологоновой. Бронзу выиграла Вероника Чумикова.

Золото также завоевали Надежда Соколова (50 кг), Милана Дадашева (53), Екатерина Исакова (55), Анастасия Сидельникова (59), Алина Касабиева (62), Ульяна Тукуренова (65), Ханум Велиева (68), Ксения Буракова (72), Евгения Захарченко (76).

Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что в последнее время отношения со многими украинскими специалистами прекратились из-за разных взглядов на политическую ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить