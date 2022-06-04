Тренер сборной по борьбе Тедеев: со многими украинцами связь оборвалась

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что в последнее время отношения со многими украинскими специалистами прекратились из-за разных взглядов на политическую ситуацию.

«К сожалению, сейчас отношения с моими хорошими знакомыми на Украине сильно изменились. Потому что многие люди не понимают, почему идёт эта спецоперация. Ведь они уже настолько привыкли к ситуации, которая сложилась в Донбассе с 2014 года, что считают это нормальным явлением. Человеку порой бывает очень плохо, но у него такой менталитет, что он ко всему привыкает. У меня со многими знакомыми оборвались связи», — приводит слова Тедеева РИА Новости.

Бюро объединённого мира борьбы (UWW) отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и отменило турниры в России в 2022 году из-за военной спецоперации на Украине.

Ранее бывший футболист сборной Уэльса Барри Хоун поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Украины.