Тренер сборной по борьбе Тедеев: со многими украинцами связь оборвалась

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что в последнее время отношения со многими украинскими специалистами прекратились из-за разных взглядов на политическую ситуацию.
Тренер сборной по борьбе Тедеев: со многими украинцами связь оборвалась
  • РИА Новости
  • © Сергей Черных

«К сожалению, сейчас отношения с моими хорошими знакомыми на Украине сильно изменились. Потому что многие люди не понимают, почему идёт эта спецоперация. Ведь они уже настолько привыкли к ситуации, которая сложилась в Донбассе с 2014 года, что считают это нормальным явлением. Человеку порой бывает очень плохо, но у него такой менталитет, что он ко всему привыкает. У меня со многими знакомыми оборвались связи», — приводит слова Тедеева РИА Новости.

Бюро объединённого мира борьбы (UWW) отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и отменило турниры в России в 2022 году из-за военной спецоперации на Украине.

Ранее бывший футболист сборной Уэльса Барри Хоун поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить