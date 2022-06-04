Кавазашвили отреагировал на новый лимит на легионеров в РПЛ

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кавазашвили отреагировал на новый лимит на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Министерство спорта рапортует официально о том, что они разобрали у себя и утвердили для РФС лимит, где разрешаются 13 иностранцев. Как можно разрешать такое количество иностранцев, если чемпионат страны только зарекается на Кубок и чемпионат России», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом лимите на легионеров, который начнет действовать в чемпионате России с сезона-2022/23.

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