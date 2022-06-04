В ФРР рассматривают возможность оспорить отстранение в судах Ирландии
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«У нас есть только один вариант — идти по месту нахождения Всемирной федерации регби (World Rugby) в суды в Ирландии. Мы думаем об этом. Но суды в Ирландии, как мы понимаем, с удовольствием наши иски отклонят», — приводит слова Артемьева ТАСС.
World Rugby временно отстранила Россию от участия в соревнованиях под её эгидой и отменила все международные турниры в стране.
Ранее сообщалось, что иностранные тренеры временно покинут сборную России по регби.