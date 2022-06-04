В ФРР рассматривают возможность оспорить отстранение в судах Ирландии

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал, что ФРР рассматривает возможность оспорить отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях в судах Ирландии, однако понимает, что там апелляцию организации отклонят.

«У нас есть только один вариант — идти по месту нахождения Всемирной федерации регби (World Rugby) в суды в Ирландии. Мы думаем об этом. Но суды в Ирландии, как мы понимаем, с удовольствием наши иски отклонят», — приводит слова Артемьева ТАСС.

World Rugby временно отстранила Россию от участия в соревнованиях под её эгидой и отменила все международные турниры в стране.

Ранее сообщалось, что иностранные тренеры временно покинут сборную России по регби.