В ФРР рассматривают возможность оспорить отстранение в судах Ирландии

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Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал, что ФРР рассматривает возможность оспорить отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях в судах Ирландии, однако понимает, что там апелляцию организации отклонят.
В ФРР рассматривают возможность оспорить отстранение в судах Ирландии
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Lee

«У нас есть только один вариант — идти по месту нахождения Всемирной федерации регби (World Rugby) в суды в Ирландии. Мы думаем об этом. Но суды в Ирландии, как мы понимаем, с удовольствием наши иски отклонят», — приводит слова Артемьева ТАСС.

World Rugby временно отстранила Россию от участия в соревнованиях под её эгидой и отменила все международные турниры в стране.

Ранее сообщалось, что иностранные тренеры временно покинут сборную России по регби.

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