Мирзоян: Кутепов должен всю жизнь быть очень благодарен Черчесову за вызов на ЧМ-2018

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался об уходе защитника Ильи Кутепова из стана красно-белых.
Мирзоян: Кутепов должен всю жизнь быть очень благодарен Черчесову за вызов на ЧМ-2018
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это потеря для Кутепова в первую очередь. Я думаю, что он должен всю жизнь быть очень благодарен Станиславу Черчесову, который взял его, будучи главным тренером, в сборную на чемпионат мира 2018 года», — цитирует Мирзояна Bobsoccer.

Он добавил, что после домашнего мундиаля игрок потерялся. По мнению Мирзояна, Станислав Черчесов определил защитника в позицию, где он смог показать все свои лучшие качества.

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Кутепов ведёт переговоры с клубами из России и Турции.

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