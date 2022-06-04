Экс-игрок «Спартака» Кутепов ведёт переговоры с клубами из России и Турции

Дамиано Драго, агент бывшего защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о будущем футболиста.

«Сейчас у нас есть интерес от нескольких клубов из России и Турции, мы ведём переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы показать себя на футбольном поле. Игровая практика — наш главный приоритет», — цитирует Драго «Чемпионат».

По его словам, 28-летний защитник полностью здоров. В начале мая он приступил к тренировкам без каких-либо ограничений.

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший полузащитник красно-белых Валерий Кечинов заявил, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака».