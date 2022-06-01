Кечинов заявил, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака»
- РИА Новости
«Отъезд Кутепова точно не скажется на «Спартаке». Он давно уже не играет. Кутепов не соответствовал уровню команды. Жиго и Джикия на его позиции были гораздо сильнее», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».
При этом он заявил, что защитник уже не будет играть на уровне сборной России, потому что у него есть определённый потолок.
1 июня Кутепов объявил об уходе из «Спартака». Защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей.
Ранее Кавазашвили заявил, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака».