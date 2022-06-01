Кечинов заявил, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе защитника Ильи Кутепова из московского клуба.

«Отъезд Кутепова точно не скажется на «Спартаке». Он давно уже не играет. Кутепов не соответствовал уровню команды. Жиго и Джикия на его позиции были гораздо сильнее», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

При этом он заявил, что защитник уже не будет играть на уровне сборной России, потому что у него есть определённый потолок.

1 июня Кутепов объявил об уходе из «Спартака». Защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей.

Ранее Кавазашвили заявил, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака».