Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Ильи Кутепова из московского клуба.
Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»
  • РИА Новости

«Ему давно надо было уходить. Не понимаю, как он столько продержался, играя в дубле. Но отпускать его сейчас странно — кто тогда будет играть в защите после ухода Жиго? Мы потеряли воспитанника спартаковского футбола, хорошего центрального защитника», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

1 июня Кутепов объявил об уходе из «Спартака». Защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Кутеповым.

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