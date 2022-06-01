Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Ильи Кутепова из московского клуба.

«Ему давно надо было уходить. Не понимаю, как он столько продержался, играя в дубле. Но отпускать его сейчас странно — кто тогда будет играть в защите после ухода Жиго? Мы потеряли воспитанника спартаковского футбола, хорошего центрального защитника», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

1 июня Кутепов объявил об уходе из «Спартака». Защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Кутеповым.