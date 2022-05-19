СЭ: «Спартак» не будет продлевать контракт с Кутеповым

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов покинет команду в летнее трансферное окно.
СЭ: «Спартак» не будет продлевать контракт с Кутеповым
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» не намерен продлевать соглашение с футболистом. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года. Отмечается, что Кутепов покинет «Спартак» на правах свободного агента.

Напомним, что защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. 28-летний Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей. 

Ранее агент Кутепова предположил, когда футболист вернётся в общую группу «Спартака».

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