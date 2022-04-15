Агент Кутепова предположил, когда футболист вернётся в общую группу «Спартака»

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Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал, когда игрок вернётся в общую группу красно-белых.
Агент Кутепова предположил, когда футболист вернётся в общую группу «Спартака»
  • РИА Новости

«В конце января на сборах Илья получил повреждение связок голеностопа — через месяц вернулся в общую группу, но, к сожалению, случился рецидив», — цитирует Драго в «Чемпионат».

Агент добавил, что сейчас футболист индивидуально работает с физиотерапевтом на базе «Спартака», а врачи следят за его нагрузкой.

«Пока не могу назвать точных сроков, но динамика положительная. Кутепов думает только о том, чтобы восстановиться, и делает всё для этого. Надеюсь, он сможет вернуться в общую группу и помочь команде до конца сезона», — заключил Драго.

Кутепов покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. 28-летний защитник дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей. Контракт футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона-2021/22.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг Кутепова.

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