Мостовой: многие забыли, что Кутепов вообще находится в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова.

«Многие и забыли, что Кутепов вообще в «Спартаке»: он несколько лет толком не играет. Я не знаю деталей, почему он почти не играет, но в этом сезоне пару раз появлялся на поле и неплохо играл», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом он отметил, что сейчас много вариантов для продолжения карьеры, так как многие иностранцы покинули клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что Кутепов покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. 28-летний защитник дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей. Контракт футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона-2021/22.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с Кутеповым, которого перестали включать в стартовый состав команды.