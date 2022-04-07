Ловчев: Кутепову надо уходить из «Спартака» в другую команду

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Ильёй Кутеповым, которого перестали определять в стартовый состав команды.

«В такой ситуации единственное, что ему остаётся, — уходить в другую команду и там доказывать, что он достоин играть», — цитирует Ловчева «Чемпионат».

По его словам, ни один из последних тренеров «Спартака» не верил в Кутепова.

Напомним, что футболист покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. 28-летний защитник дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей. Контракт футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона-2021/22.

«Спартак» (27) находится на десятой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в шести очках от зоны вылета.

Ранее агент Кутепова Дамиано Драго прокомментировал самочувствие игрока и рассказал, когда тот сможет заниматься в общей группе.