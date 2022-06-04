Зверев рассказал, что получил серьёзную травму в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей травме, полученной в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Похоже, что травма очень серьёзная, но врачи продолжают её исследовать. Мы сообщим, как только узнаем больше. Поздравляю Рафу с выходом в финал «Ролан Гаррос», — написал Зверев в своих социальных сетях.

Напомним, что Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу испанца.

В решающем матче испанский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Надаль в рекордный 14-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос».

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