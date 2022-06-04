Зверев рассказал, что получил серьёзную травму в полуфинале «Ролан Гаррос»
«Похоже, что травма очень серьёзная, но врачи продолжают её исследовать. Мы сообщим, как только узнаем больше. Поздравляю Рафу с выходом в финал «Ролан Гаррос», — написал Зверев в своих социальных сетях.
Напомним, что Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу испанца.
В решающем матче испанский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Ранее Надаль в рекордный 14-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос».