Зверев рассказал, что получил серьёзную травму в полуфинале «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей травме, полученной в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Похоже, что травма очень серьёзная, но врачи продолжают её исследовать. Мы сообщим, как только узнаем больше. Поздравляю Рафу с выходом в финал «Ролан Гаррос», — написал Зверев в своих социальных сетях.

Напомним, что Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу испанца.

В решающем матче испанский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Надаль в рекордный 14-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос».