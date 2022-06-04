Kicker: Фарке близок к назначению в мёнхенгладбахскую «Боруссию»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке может возглавить «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

По информации Kicker, клуб наравне с Фарке рассматривает бывшего защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани. Отмечается, что бельгиец близок к подписанию контракта с «Бёрнли», поэтому с большей долей вероятности немецкий клуб возглавит Фарке.

4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча. 

Ранее Даниэль Фарке рассказал о своём уходе из «Краснодара».

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