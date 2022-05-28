Фарке: я понял, что в «Краснодаре» не будет привлекательной спортивной перспективы

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о своём уходе из российского клуба.

«Через какое-то время я понял, что привлекательной спортивной перспективы уже не будет. Я заметил, что семья и друзья беспокоятся. Становилось плохо, когда узнал, что южные российские аэропорты закрываются», — цитирует Фарке Kicker.

4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча.

Ранее сообщалось, что Фарке может возглавить «Сток Сити».