Веснина отреагировала на травму Зверева на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о травме Александра Зверева из Германии на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Ужасная травма, которую получил Саша. По игре мне казалось, что он может обыграть Рафаэля Надаля. Несмотря на то что шёл уже четвёртый час матча, Зверев только-только начал нащупывать свою игру и понимать, как можно одержать победу над именитым соперником. Очень обидно, что матч завершился именно так», — заявил Веснина RT.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о том, что Даниил Медведев вновь займёт первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).



