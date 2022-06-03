Веснина отреагировала на травму Зверева на «Ролан Гаррос»
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«Ужасная травма, которую получил Саша. По игре мне казалось, что он может обыграть Рафаэля Надаля. Несмотря на то что шёл уже четвёртый час матча, Зверев только-только начал нащупывать свою игру и понимать, как можно одержать победу над именитым соперником. Очень обидно, что матч завершился именно так», — заявил Веснина RT.
Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о том, что Даниил Медведев вновь займёт первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).