Орещук: латиноамериканцы поедут в Россию, но захотят зарплату в долларах и евро
- РИА Новости
«Они поедут, если им платить хорошие деньги. Пусть не все, но многие согласятся. Здесь другая проблема, все хотят получать зарплату в долларах и евро. А у нас сегодня курс один, а завтра будет совсем другой. Клубы хотят фиксировать эти деньги, а футболисты — нет. И тоже вопрос, как выходить из сложившейся ситуации», — заявил Орещук RT.
Ранее Орещук рассказал о тенденциях летнего трансферного окна для клубов РПЛ.