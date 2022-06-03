Орещук: латиноамериканцы поедут в Россию, но захотят зарплату в долларах и евро

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, за счёт чего клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заманить футболистов из Латинской Америки.

«Они поедут, если им платить хорошие деньги. Пусть не все, но многие согласятся. Здесь другая проблема, все хотят получать зарплату в долларах и евро. А у нас сегодня курс один, а завтра будет совсем другой. Клубы хотят фиксировать эти деньги, а футболисты — нет. И тоже вопрос, как выходить из сложившейся ситуации», — заявил Орещук RT.

Ранее Орещук рассказал о тенденциях летнего трансферного окна для клубов РПЛ.