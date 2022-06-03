Орещук рассказал о тенденциях летнего трансферного окна для клубов РПЛ

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Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о будущих трансферах в Российской премьер-лиге (РПЛ). 
Орещук рассказал о тенденциях летнего трансферного окна для клубов РПЛ
  • РИА Новости

«Тут на самом деле всё непонятно. Потому что хороших иностранцев мы вряд ли привезём, средних — также сложно, а плохих… Надеюсь, команды одумаются и не станут их брать. Лучше уж своих ребят поднимать, раскручивать. Ну и внутренних переходов может быть много», — заявил Орещук в интервью RT.

По его мнению, другие тенденции будут наблюдаться в ФНЛ.

«В первую очередь — молодёжь и трансферы между клубами. Вижу две основные тенденции», — сказал он.

Ранее Орещук заявил, что Дзюба уедет за границу.

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