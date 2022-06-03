Орещук считает, что Дзюба уедет за границу

Футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем бывшего форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Мне почему-то кажется, что он уедет за границу. Не факт, что именно в «Фенербахче». Это может быть не только Турция, но и Объединённые Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и азиатские страны. Почему нет? Он хороший форвард. Может ещё немного поиграть и неплохо заработать. В России вряд ли ему предложат такие же деньги, какие он получал в «Зените». А в других странах могут», — заявил Орещук в интервью RT.



По его мнению, российские команды не потянут большую зарплату Дзюбы.



«Я об этом и говорю. Ну и тут ещё вопрос мотивации. Если Артём готов падать и не бороться за высокие места, то можно остаться. Но думаю, что это не в его стиле — опускать планку — и он будет искать возможность уехать за границу», — заключил он.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» отказался от идеи подписать контракт с Дзюбой.