Fan ID станет доступен для оформления на портале госуслуг с 4 июля

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Паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий станет доступен для оформления с 4 июля на портале «Госуслуги».
Fan ID станет доступен для оформления на портале госуслуг с 4 июля
  • РИА Новости

Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на портале госуслуг. Карта потребуется каждому болельщику, только при её наличии можно будет купить билет или абонемент на матч, сообщается на сайте «Госуслуги».

В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступил в силу 1 июня.

Ранее полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал достойным поступком бойкот активных болельщиков «Спартака» из-за Fan ID.

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