Игнатов назвал достойным поступком бойкот активных болельщиков «Спартака» из-за Fan ID

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал бойкот активными фанатами команды матчей из-за скорого введения Fan ID (паспорта болельщика).

«Бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID — это достойный поступок. Они не отказываются от своих принципов, держат своё слово. Я их полностью в этом поддерживаю», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о нежелании фанатов красно-белых посещать матчи из-за введения Fan ID.