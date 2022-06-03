Савин рассказал о реакции российских футболистов на его видео про Украину
- РИА Новости
«Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была», — цитирует Савина «Новая газета».
Савин в апреле на своём канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которое вызвало неоднозначную реакцию у российских спортивных экспертов и поклонников футбола.
Напомним, что ФК «Красава» был основан в 2021 году. Команда по результатам сезона-2021/22 в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) заняла шестое место в своей группе.
Ранее сообщалось, что Савин принял решение покинуть Россию.