Савин рассказал о реакции российских футболистов на его видео про Украину

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин сообщил, как российские футболисты отреагировали на его видео про украинских игроков.

«Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была», — цитирует Савина «Новая газета».

Савин в апреле на своём канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которое вызвало неоднозначную реакцию у российских спортивных экспертов и поклонников футбола.

Напомним, что ФК «Красава» был основан в 2021 году. Команда по результатам сезона-2021/22 в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) заняла шестое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что Савин принял решение покинуть Россию.