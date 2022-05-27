Президент футбольного клуба «Красава» Савин покинул Россию
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», — говорится в видео на его YouTube-канале.
ФК «Красава» был основан в 2021 году. Команда по результатам сезона-2021/22 в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) заняла седьмое место в своей группе.
Савин в апреле на своём канале опубликовал видео с украинскими футболистами.
Ранее сообщалось, что Савин в марте продал квартиру, чтобы спасти ФК «Красава» от банкротства.