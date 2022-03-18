Савин продал квартиру, чтобы спасти ФК «Красава» от банкротства

Президент и основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин сообщил, что ему пришлось продать свою квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы его команда смогла продолжить участие в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 2.

«Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от неё и доиграем, сохранив своё лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой и болельщиками», — написал Савин на своей странице в Instagram.

По его словам, все новые партнёры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность. У клуба долг 30 млн рублей.

«Чтобы доиграть чемпионат, я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата играть на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание», — заключил он.

«Красава» в сезоне-2021/22 занимает третье место в таблице группы 2, набрав в 18 матчах 31 очко.

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