Мостовой предложил жребием выбирать стадион для Суперкубка России
- РИА Новости
«Лужники» — это наш исторический стадион. Суперкубок можно проводить на других стадионах. Лучше выбирать жребием, где проводить Суперкубок», — цитирует Мостового «Чемпионат».
При этом он отметил, что нет смысла приглашать иностранную бригаду арбитров, потому что правила везде одинаковые.
Напомним, что в финале Суперкубка сыграют «Спартак» и «Зенит». В настоящий момент идут дебаты по поводу места проведения матча.
Ранее Николай Наумов назвал «Лужники» идеальным вариантом для проведения Суперкубка.