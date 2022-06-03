Мостовой предложил жребием выбирать стадион для Суперкубка России

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предложил необычный способ выбора стадиона для Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом».
Мостовой предложил жребием выбирать стадион для Суперкубка России
  • РИА Новости

«Лужники» — это наш исторический стадион. Суперкубок можно проводить на других стадионах. Лучше выбирать жребием, где проводить Суперкубок», — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом он отметил, что нет смысла приглашать иностранную бригаду арбитров, потому что правила везде одинаковые.

Напомним, что в финале Суперкубка сыграют «Спартак» и «Зенит». В настоящий момент идут дебаты по поводу места проведения матча.

Ранее Николай Наумов назвал «Лужники» идеальным вариантом для проведения Суперкубка.

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