Наумов назвал «Лужники» идеальным вариантом для проведения Суперкубка

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Москва — место, куда легко приехать из всех регионов России. Если брать любой другой город, кроме Питера, то там нет сопоставимых по вместимости стадионов, а это ключевой фактор. Да, в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре замечательные арены, но зрителей туда может прийти в полтора раза меньше. А на матч ожидается огромный ажиотаж, такая вывеска: «Спартак» — «Зенит». Уверен, трибуны будут набиты битком. Когда пробовал достать билеты на финал, узнал, что заявок подано около 200 тыс. Поэтому «Лужники» — идеальный вариант и для Суперкубка. Альтернативы просто нет», — рассказал Наумов в интервью RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что руководству организации не стоит идти на поводу у команд в вопросе места проведения Суперкубка России.