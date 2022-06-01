Колосков: не стоит идти на поводу у команд в вопросе выбора места проведения Суперкубка

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что руководству организации не стоит идти на поводу у команд в вопросе места проведения Суперкубка России.
Колосков: не стоит идти на поводу у команд в вопросе выбора места проведения Суперкубка
  • РИА Новости

«Нужно всё просчитать, чтобы и людей не обидеть, и заработать. На финале Кубка только на трибунах собрались почти 70 тыс. зрителей, а заявок поступило под 200 тыс.! Обращать внимание на пожелания клубов надо, но принимать решение важно самостоятельно. Нельзя идти на поводу у команд. На основании опыта проведения финала Кубка, я думаю, руководство примет объективное и правильное решение», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России.

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