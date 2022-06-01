Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что при принятии решения по стадиону для Суперкубка России в организации сначала определяют основные критерии отбора и только после этого рассматривают заявки.

«Во-первых, нужно рассчитать количество зрителей, которое ожидается на трибунах. Если 15 тыс. — это один стадион, если 40 тыс. — второй, а если 70 тыс., как на финале Кубка России, то таких арен у нас всего две в России: в Москве и Санкт-Петербурге. Это основополагающий фактор. Его необходимо просчитать, чтобы потом не было обиженных болельщиков, которые по той или иной причине не смогут попасть на матч. Остальные моменты уходят на второй план. В предложенных для проведения Суперкубка городах люди имеют колоссальный опыт организации и проведения матчей, даже уровня чемпионата мира. Поэтому с точки зрения логистики, безопасности везде всё отработано. Второй вопрос — стоимость аренды стадиона. Третий момент — спонсоры и телеправа. Деталей я не знаю, но одно дело — проводить встречу в Самаре, а другое — в «Лужниках» или Питере», — рассказал Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков назвал преимущество Шотландии в стыковом матче с Украиной.