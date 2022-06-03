«Реал» потребовал от УЕФА объяснить выбор «Стад де Франс» для финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой обосновать выбор стадиона «Стад де Франс» в Париже в качестве места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Мы хотим знать, чем был обусловлен такой выбор места проведения финала и какие критерии были приняты во внимание с учётом того, что произошло в тот день», — передаёт пресс-служба «Реала».

Напомним, что перед финальным матчем «Ливерпуль» — «Реал» вокруг стадиона начались массовые беспорядки. Игра была задержана на 35 минут. Полиции даже пришлось применить слезоточивый газ. Власти Франции обвинили в инциденте болельщиков «Ливерпуля». По их словам, фанаты пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. УЕФА заявил о начале расследования.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Мохаммед Салах высказался о поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов.