Салах высказался о поражении «Реалу» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 мадридскому «Реалу».

«Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль, но у нас всё-таки не получилось. Я не могу в достаточной мере отблагодарить фанатов за поддержку», — написал Салах в социальных сетях.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Таким образом, сливочные увеличили рекордную серию побед в Лиге чемпионов до 14.

Ранее «Ливерпуль» организовал психологическую поддержку фанатам, пострадавшим во время финала Лиги чемпионов.