Салах высказался о поражении «Реалу» в финале Лиги чемпионов

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 мадридскому «Реалу».
Салах высказался о поражении «Реалу» в финале Лиги чемпионов
  • AP

«Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль, но у нас всё-таки не получилось. Я не могу в достаточной мере отблагодарить фанатов за поддержку», — написал Салах в социальных сетях.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Таким образом, сливочные увеличили рекордную серию побед в Лиге чемпионов до 14.

Ранее «Ливерпуль» организовал психологическую поддержку фанатам, пострадавшим во время финала Лиги чемпионов.

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