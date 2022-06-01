«Ливерпуль» организовал психологическую поддержку фанатам, пострадавшим во время финала ЛЧ

Пресс-служба «Ливерпуля» заявила, что клуб начал работу по психологической поддержке своих болельщиков, которые пострадали во время финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».

Встреча в Париже на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридского клуба. Таким образом, «Реал» завоевал 14-й трофей Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом.

Напомним, что матч начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Французские власти обвинили в инциденте болельщиков английской команды, а также главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за то, что он призывал фанатов посетить Париж без билетов на матч.

Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков на финале Лиги чемпионов.