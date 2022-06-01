«Ливерпуль» организовал психологическую поддержку фанатам, пострадавшим во время финала ЛЧ

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Пресс-служба «Ливерпуля» заявила, что клуб начал работу по психологической поддержке своих болельщиков, которые пострадали во время финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».
«Ливерпуль» организовал психологическую поддержку фанатам, пострадавшим во время финала ЛЧ
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Встреча в Париже на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридского клуба. Таким образом, «Реал» завоевал 14-й трофей Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом.

Напомним, что матч начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Французские власти обвинили в инциденте болельщиков английской команды, а также главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за то, что он призывал фанатов посетить Париж без билетов на матч.

Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков на финале Лиги чемпионов.

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