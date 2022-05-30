УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков на финале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил независимый отчёт по ситуации с организацией финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Подготовку отчёта возглавит член парламента Португалии доктор Брандао Родригеш, цитирует пресс-службу УЕФА РИА Новости.

Отмечается, что в рамках комплексного отчёта рассмотрят процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что 2,7 тыс. фанатов, купивших билеты, не смогли попасть на финал ЛЧ.