Грицюк: впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а в НХЛ доказал, что может всё

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Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, кто из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ему больше всего импонирует.
Грицюк: впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а в НХЛ доказал, что может всё
  • AP

«Все наши ребята, выступающие в НХЛ, достойны внимания. Мне нравится стиль игры Артемия Панарина и Кирилла Капризова, Владимира Тарасенко и Александра Овечкина. Просто нужно выбрать кого-то одного, кто вызывает симпатию по стилю, и перенимать некие детали. Конечно, впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а затем уехал в НХЛ и там доказал, что может всё. Мне он очень нравится и как игрок, и как личность, хотя пока с ним незнаком. Но то, что Кирилл делает на льду и за его пределами, очень здорово», — рассказал Грицюк в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, перенимает ли какие-то вещи от игроков из НХЛ.

«Да, скажем, форвард применил новый финт, и он удался. И ты хочешь его повторить, чтобы в матче, когда возникнет схожая ситуация, попробовать сыграть аналогично. Если он проходит, то почему бы и нет?» — добавил Грицюк.

Ранее хоккеист Грицюк рассказал, что контактирует со скаутами «Нью-Джерси».

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