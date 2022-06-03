Грицюк о признании лучшим молодым игроком КХЛ: теперь нужно работать в два раза больше

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Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о мотивации к следующему игровому году после того, как он был признан лучшим молодым хоккеистом сезона-2021/22 в Континентальной хоккейной лиге.
Грицюк о признании лучшим молодым игроком КХЛ: теперь нужно работать в два раза больше
  • РИА Новости

«Понимаю, что для меня это только начало карьеры и теперь нужно работать в два раза больше. Если получился хороший сезон, следует оставлять программу подготовки, которая была. Но при этом увеличивать нагрузки и становиться ещё сильнее, умнее, взрослее. Не знаю, как всё складывается у других, надеюсь, у меня никакого спада не произойдёт», — заявил Грицюк в интервью RT.

Он также отметил, что у хоккеистов есть чёткие тренерские указания, но можно готовиться к сезону и самостоятельно.

«Главное, чтобы ты подошёл к сбору с заложенной на сезон физической базой. Далее будет ещё сбор с командой, но я стараюсь больше индивидуально работать со специалистами, которых знаю и которым доверяю. Когда занимаешься сам, всё равно требуется контроль со стороны, важно понимать каждое упражнение. Поэтому мне проще привлекать тренеров, всегда способных подсказать, где и что я делаю неправильно. Плюс они видят, чего мне не хватало по ходу сезона и как это восполнить», — добавил хоккеист.

Ранее Грицюк рассказал, кого не хватило «Авангарду» в плей-офф КХЛ для успешного выступления.

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