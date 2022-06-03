Грицюк рассказал, кого не хватило «Авангарду» в плей-офф КХЛ для успешного выступления
- РИА Новости
«Не хочу никого обвинять. Все стремятся побеждать, и в данном случае в плей-офф соперник просто оказался сильнее. «Магнитка» в итоге дошла до финала и была близка к завоеванию трофея. Конечно, где-то не хватило финских ребят, которые покинули нас. Остались с четырьмя защитниками, и в некоторых моментах не было сил на задней линии. Где-то нападающие неправильно сыграли — не помогли обороне. Много факторов можно сложить и понять, почему мы уступили», — заявил Грицюк в интервью RT.
Ранее Грицюк назвал полуфинал со Швецией на ОИ-2022 самым ярким моментом в сезоне.