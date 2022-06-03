Грицюк назвал полуфинал со Швецией на ОИ-2022 самым ярким моментом в сезоне

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Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о самом ярком моменте в минувшем сезоне.
Грицюк назвал полуфинал со Швецией на ОИ-2022 самым ярким моментом в сезоне
  • РИА Новости

«Наверное, полуфинальный матч со шведами на Олимпиаде, когда я реализовал победный буллит. Всё-таки именно поездка в Пекин была наиболее запоминающейся», — заявил Грицюк в интервью RT.

Он также рассказал, оставил ли себе эту победную шайбу.

«В сборной нет такой традиции. Мне кажется, если бы каждый забирал свои дебютные шайбы, они бы закончились уже после первого матча. Если бы выиграли в финале, тогда, наверное, сохранил бы. А так нет», — добавил Грицюк.

Ранее хоккеист Грицюк рассказал о главных разочарованиях в сезоне-2021/22.

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