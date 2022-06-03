Авербух: Трусова любит спорт, поэтому пробует себя в разных амплуа

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал участие серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Авербух: Трусова любит спорт, поэтому пробует себя в разных амплуа
  • РИА Новости

«Саша — талантливый человек, она любит спорт, любит преодоления, поэтому и пробует себя в очень разных амплуа. Сейчас идёт период межсезонья, думаю, что её участие в легкоатлетических стартах больше направлено на поднятие внутреннего настроения. И считаю, что у неё всё будет хорошо», — приводит слова Авербуха «РИА Спорт».

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Сообщалось, что спортсменка выступит на турнире в прыжках в длину.

День прыжков на турнире пройдёт 9 июня.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков выразил удивление из-за решения Трусовой выступить на легкоатлетических соревнованиях.

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