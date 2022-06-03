«Матч ТВ»: Трусова выступит в прыжках в длину в турнире по лёгкой атлетике

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в дисциплине «прыжки в длину».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что если Трусова появится в итоговых протоколах, то, по мнению World Athletics, она будет связана с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) и может попасть под санкции. Если это произойдёт, то для участия в международных турнирах ей придётся получить нейтральный статус.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».

День прыжков на турнире пройдёт 9 июня.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский сообщил, что Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве.