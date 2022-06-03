Карякин назвал заслуженной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что заслужил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку своих достижений.

«Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная. И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно», — цитирует Карякина ТАСС.

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), а также двукратным победителем командного мирового первенства.

В марте комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под своей эгидой на два года после того, как он поддержал проведение спецоперации на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».