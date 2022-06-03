Джикия: четыре года назад Жиго пришёл в лосинах, а сейчас уходит с трофеем
«Четыре года назад Сэм пришёл в лосинах в «Спартак», а сейчас уходит с трофеем. За это время все полюбили его очень сильно, потому что он стал русским французом», — сказал Джикия на клубном прощании с Жиго.
В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель». Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента».
Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счётом 2:1.
Ранее Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.