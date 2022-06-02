Гнабри заявил, что ему стыдно из-за конфликта Левандовски с «Баварией»

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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри высказался о желании нападающего Роберта Левандовски покинуть клуб из-за конфликтной ситуации с руководством.

«Мне, как одноклубнику Левандовски и игроку «Баварии», немного стыдно от того, что происходит. Понимание должно исходить от двух сторон — как от клуба, так и от футболиста», — цитирует Гнабри Goal.

Ранее Левандовски заявил, что больше не желает выступать за «Баварию». Он отметил, что его история в мюнхенском клубе подошла к концу.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Ранее агент Левандовски заявил, что нападающий не чувствует уважения со стороны «Баварии».

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